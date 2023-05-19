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AGÜ öğrencilerinden Bandırma Vapuru sanal müzesi

YAŞAM 19.05.2023, 07:45
AGÜ öğrencilerinden Bandırma Vapuru sanal müzesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapurunu benzerlerinden farklı, gerçeğe en yakın ve özgün olarak modelleyerek sanal müze oluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
AGÜ öğrencilerinin oluşturduğu sanal Bandırma Vapuru Müzesi 19 Mayıs’ta Sümer Kampüsü’nde ziyarete açılacak. Vapur, sanal gerçeklik gözlükleriyle tıpkı vapurun içindeymiş gibi interaktif olarak gezilebilecek.

Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Meta Kulübü öğrencilerinden oluşan 5 kişilik bir ekip tarafından modellendi. Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Şükrü Durak, Ozan Fatih Emül, 3. sınıf öğrencisi Melike Şeyma Tuna, İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Onur Erçetin ve Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yunus Yıldız, Bandırma Vapurunu benzerlerinden farklı olarak gerçeğe en yakın şekilde oluşturdu.

Dünyaca ünlü oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games’in geliştirdiği Unreal Engine oyun motoru, üç boyutlu modelleme yazılımları ve canlandırma uygulaması olan Blender yazılımı ile sanal müzeyi oluşturan öğrenciler, Bandırma Vapurunu modellerken en ince ayrıntıları bile titizlikle modelledi. Öğrenciler bu projeyi Kayseri’de faaliyet gösteren Adal Grup adlı inşaat şirketinin sponsorluğunda gerçekleştirdi.

Sanal Müze, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda AGÜ Sümer Kampüsü Sergi Salonunda 13:30-16:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ayrıca Sanal Müze içinde, popüler yapay zeka uygulamalarından Midjourney ile oluşturulan çeşitli görseller de sergilenecek.

Proje ekibinde yer alan Melike Şeyma Tuna, Sanal Müzeyi Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı nedeniyle hazırladıklarını ifade etti. 19 Mayıs Cuma günü ziyarete açılacak Sanal Müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirten Tuna, özellikle sanal gerçeklik konularına ilgi duyan öğrencileri ve gençleri AGÜ Meta Kulübü ile iletişime geçmeye ve sanal müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Öğrencilerden Şükrü Durak ise projenin, internet ortamındaki 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerden farklı olduğunu vurgulayarak, müzeyi tamamen mimari modellemeyle oluşturduklarını söyledi. Durak, “Biz kendi modellememizi oyun içine aktardık. İnsanlara sanal müzede istedikleri şekilde gezebilecekleri imkanı veriyoruz. Böylece insanlar kendilerini o ortamda hissediyorlar” dedi.

Dünyanın ilk tıp fakültesi olan Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesini de aynı teknik ile modelleyerek sanal müzesini yapmaya başladıklarını belirten ekip üyelerinden Ozan Fatih Emül de bu projenin halen devam etmekte olduğunu söyledi. Emül, Mars’la ilgili de bir proje geliştirmekte olduklarını ifade etti. Emül, astronot kıyafetlerine ihtiyaç duymadan Mars’ın yüzeyinde hareket edip deneyimleme imkanı verecek olan bir Mars sanal gezisi çalışmalarının da devam etmekte olduğunu kaydetti.

 

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