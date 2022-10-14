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Ağrılı gençler Sakarya’ya hayran kaldı

YAŞAM 14.10.2022, 14:11
Ağrılı gençler Sakarya’ya hayran kaldı

Ağrı’dan Sakarya’ya gelen gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla şehrin doğal güzelliklerini keşfetti. Büyükşehir’in tarımsal üretimde model olan projelerini yerinde görme fırsatı buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gerçekleştirilen gezilerle tanıtıyor. Bu kapsamda düzenlenen gezinin son konukları Ağrı’dan Sakarya’ya gelen misafirler oldu.

Kısa süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Ağrı’da buluştuğu gençler, Sakarya’ya iade-i ziyarette bulundu.

İlk olarak Başkan Yüce ile bir araya gelen Ağrılı gençler, daha sonra şehrin doğal güzelliklerini yerinde gördü.

Şehrin tarımsal üretimde önemli noktalarından olan Sakarya Botanik Vadisi ile Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni gezen misafirler, zengin su kaynaklarına ve doğal güzelliklere sahip Sakarya’da Acarlar Longozu, Poyrazlar Gölü ile Karasu Sahilini de gezme fırsatı buldu. Kısa süre önce hizmete alınan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de inceleyen genç misafirler, Sakarya’yı gezip görmekten, güzelliklerini keşfetmekten duydukları memnuniyeti paylaştı.

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