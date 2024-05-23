Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Spor Ödülleri Töreni düzenlendi

Ağrı’da gençleri spora teşvik etmek ve öğrencilerin farklı spor dallarında ulusal ve uluslararası alanda başarı kazanmalarını desteklemek amacıyla 2012 yılından bu yana İbrahim Çeçen Vakfı desteğiyle gerçekleşen “Spor Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 90 sporcunun ödüllendirildiği törende İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, “Vakfımızın, sporda her zaman destekleyici olması, başta Olimpiyatlar olmak üzere, farklı spor organizasyonlarına Ağrı’dan başarılı sporcuların katılmasında büyük rol oynadı” açıklamasında bulundu.

AĞRI (İGFA) - İbrahim Çeçen Vakfı desteğiyle, Ağrı’da gençleri spora teşvik etmek ve öğrencilerin farklı spor dallarında ulusal ve uluslararası alanda başarı kazanmalarını desteklemek amacıyla 2012 yılından bu yana düzenlenen Spor Ödülleri Töreni; sporcu öğrenciler, antrenörler ve akademisyenlerin katılımıyla 22 Mayıs 2024, Çarşamba günü gerçekleşti. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törene Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan KÖKREK ve İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli ÇEÇEN’in yanı sıra akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında, birçok spor dalında ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışarak başarı kazanan 90 öğrenci ve antrenör ödüllendirildi.

“ÜNİVERSİTEMİZİN SPORCU ÖĞRENCİLERİ BİZLERE GURUR VERİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, “Sporun birleştirici gücünü bir kez daha kutluyor ve bu gücün parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Vakfımızın, sporda her zaman destekleyici olması, başta Olimpiyatlar olmak üzere, farklı spor organizasyonlarına Ağrı’dan başarılı sporcuların katılmasında büyük rol oynadı. Üniversitemizin sporcu öğrencileri bizlere gurur veriyor. Onların azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı, bizlere de ilham veriyor ve motivasyon kaynağımız oluyor.”

Günseli Çeçen, bu projelerin vakfın ve üniversitenin toplumsal etkisini artırmaya yönelik adımlar olduğunu belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, fiziksel ve ruhsal sağlıkları için büyük önem taşıyor. Spor, gençlerimizi olumsuz alışkanlıklardan uzak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda onları disiplinli ve hedeflerine ulaşmada kararlı kılıyor.” dedi.

Günseli Çeçen, konuşmasında İbrahim Çeçen Vakfı’nın 2004 yılından bu yana eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında sürdürülebilir projeler geliştirerek toplumsal ilerlemeyi desteklediğini vurguladı.

Etkinlikte, CCN Holding’in katkılarıyla hazırlanan ve Ağrılı başarılı sporcuları anlatan “Zirvenin Gençleri” belgeseli de yayınlandı.