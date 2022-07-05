Ağrı'da tarımsal mesleki ve teknik iş birliği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Ağrı Söz Gazetesi / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür vekili İshak Hasanoğlu, tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" hakkında bilgi verdi.

47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis edildiğini kaydeden Hasanoğlu, "Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde; bir taraftan ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu ve küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği nitelikleri havi beşeri sermayenin yetiştirilmesine destek vererek, diğer taraftan geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve üretimimizi çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için Türkye'nin topraklarında eğitime entegre olmuş, rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Hasanoğlu, "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalıştıklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise, tarım sektörü olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilgili teşkilatları olarak sahada hem gıdanın üretimi hem de gıdaya ulaşılabilirliği sağlamanın asli görevleri olduğunu belirterek, "Bu kapsamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bu işbirliği protokolü çok önemli. Özellikle genç neslimizin bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımız da ki öğrencilerin bu konudaki bilgi ve becerilerini yükseltmek bu manada ihtiyaçlarına cevap vermek bizim için de çok önemli, çok başarılı bir sonuç ortaya çıkaracağımızı düşündüğümüz bir çalışma olacak inşallah" diye konuştu.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran itibariyle imzalanan iş birliği protokolü ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile; okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirleneceği kaydedildi.