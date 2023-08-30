Ağlayan Kaya yolları ağlamayacak

İl genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ağlayan Kaya-Mevlevihane arasında kalan yolda da değişim çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik yolun sıcak asfaltını yenileyecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarıyla bölgeye yepyeni bir görünüm kazandıracak.MANİSA (İGFA) - İl genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ağlayan Kaya-Mevlevihane arasında kalan yolda da çalışmalarına start verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz ve Dere Mahallesi Muhtarı Gökhan Uluğtekin ile birlikte bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Spil Dağı Milli Parkı yolunda daha önceden yol genişletme ve sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Ağlayan Kaya’dan Mevlevihane’ye kadar olan bölgenin de sıcak asfalt, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarıyla değişimi yaşayacağını söyledi.

Kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Spil Dağı’na çıkan yolda Ağlayan Kaya mevkiinden Mevlevihane yoluna kadar olan bölgede çalışmalarımızı başlattık. Burada öncelikle aydınlatma çalışmasıyla başladık. Aydınlatma direklerimizin aktif hale getirdik. Ardından da kaldırım çalışmasına başladık. Eski kaldırımların sökümüyle başlayan kaldırım çalışmalarımızda bordür döşemeleriyle devam ediyoruz. Yarın itibariyle kaldırımlarda betonlama çalışmamız başlayacak. Ardından da traverten uygulamasıyla kaldırımlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ağlayan Kaya’ya kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ise, “Bu bölgede Manisa için tarihi ve kültürel açıdan önem taşıyan Mevlevihane’yle yaklaşık 2 kilometrelik güzergah üzerinde bulunan Niobe Ağlayan Kaya arasındaki kesimde Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız prestij cadde çalışmalarına başlamış bulunmakta. Biz Sultan Yaylası, Turgutalp Mahallesi ve Spil Milli Parkı yolu üzerindeki satih kaplama, genişletme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bu bölgede de prestij cadde çalışmaları kapsamında 2 kilometrelik alanda 4 bin 500 tonluk bir sıcak asfalt yenileme çalışmasını yapacağız. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde hem aydınlatma kaldırım çalışmalarının yanında mevcut asfalt zeminde de yenileme çalışmalarımızı tamamlayıp kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Şehzadeler Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Muhtar Marangoz, “Kırmızı köprüden başlayıp, Mevlevihane ve Spil’e çıkan yol yaz ve kış aylarında turizme açık yollar. Osmanlı’dan kalan hanlar, hamamlar camiler hep mahallemiz sınırları içerisinde. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hayal ettiğimizin üzerinde çok güzel çalışmalar başladı. Yıllardır çok büyük sorun olan spil yolumuz yapılan çalışmalarla çok güzel oldu. Çok yakın zamanda Manisa’nın aranan noktası olacağız. Aydınlatmasıyla, kaldırım çalışmasıyla çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.