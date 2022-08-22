AgeSA Hatıra Ormanı Sivas’ta hayat buluyor
Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, vefat eden müşterilerinin anısını yaşatmak için bir hatıra ormanı oluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - TEMA Vakfı aracılığıyla hayata geçirilecek ve Sivas – Karşıyaka’da yer alacak ormana proje kapsamında 10.000 adet fidan bağışı yapılacak.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Agesa Hayat ve Emeklilik Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek, her bir müşterinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bu nedenle vefat eden müşterilerimizin anısını nasıl yaşatabiliriz düşüncesiyle çıktığımız yolda AgeSA Hatıra Ormanı’nı oluşturmaya karar verdik. Daha yeşil bir dünyaya katkı yapma amacı da güttüğümüz AgeSA Hatıra Ormanı’nda müşterilerimiz anısına diktiğimiz fidanlarla onları yaşatacak ve yarınlara nefes olacağız" diye konuştu.
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