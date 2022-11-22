Afyonkarahisar'da 'seramik' sergili uluslararası kongre

Türk Seramik Birliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin işbirliği ile 11. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi başladı.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'ın ev sahipliğindeki 11. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi başladı.

İki aşamada gerçekleşen kongre sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen açılış ve tanıtım konuşmaları ile başladı. Kongrenin ilk bölümünde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Seramik Araştırmaları ile Geleceğe Yönelik Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" konusu ile bu mesleğe emek harcayanlar için açılış konuşması yaptı. Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında Türk Seramiklerinin Avrupa ve dünya piyasalarında aranılan ürünler olduğuna dikkat çekti.

Kongre kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde Seramik Sergisi açıldı.

Yurt içi ve yurt dışında jürili ve yarışmalı da olmak üzere 80'in üzerindeki karma sergiye katılan ve 5 ödül alan Hakan Ergun, sergide olan bir eseri için, "Asıl malzeme olarak volkanik kayaçlarla çalışıyorum. Volkanik kayaçları kullananıp o çatlama dokularını sanatsal ifadeye çeviriyorum. Seramik kıldan bir malzeme, seramik kültürü hiçbir zaman yok olmuyor. İnsanlarda kırılgan bir varlık İnsanlarda ne kadar dezanformasyona uğrarlarsa uğrasınlar sosyo kültürel olarak yorulsun darbeler alsın kendini ve özünü kaybetmiyor. Daha çok çalışmalarımda milliyetlerden izlerle çalışıyorum. Ama bu çalışmamda direkt insan karekterini kullandım. Mesajımı direkt veriyorum. Bazı çalışmalarımda ise birazda betimli bir anlatım yapıyorum. Kuşlar üzerinden, figürler üzerinden, Frig-Osmanlı-Selçuklu motifleri üzerinden bir anlatımda olan çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmamda insanı baz aldım. Serginin teması da güzel dünya, güzel dünya için de insanların bir şeyler yapması lazım" diye konuştu.

Sergilenen eserler Afyonkarahisarlı sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile gözlemlendi.