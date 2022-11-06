Afyonkarahisar'da 'Marifetli Hanımlar Pazarı'

Afyonkarahisar’da Kent Meydanı veya "Cumhuriyet Meydanı"diye de bilinen meydanda bu sene 3. düzenlenen "Marifetli Hanımlar Pazarı" kuruldu. İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Pazarda Afyonlu hanımlar elişi ve ev yapımı gıdalarda hünerlerini sergiliyor.

El örgüsü ve boncuklardan yapılan hediyelik ürünlerin ağırlıklı olarak sergilendiği pazarda el emeği yiyecekler de pazara gelenleri bekliyor.

Antep, Hatay ile birlikle Gastronomi Kenti olan Afyon yöresel yiyeceklerini küçük fuar, panayır ve pazarların ötesine henüz taşıyabilmiş değil. Zaman zaman oyun havaları ile şenlenen pazarda Afyonlu hanımlar diğer sergileri de ziyaret ederek hem bilmedikleri örnekleri görme fırsatını elde ediyorlar hem de standlarında satış yapıyorlar.

100 civarında açılan standta benzer ürünler yansıra farklı ürünler sergileyenler, pazarı gezen dikkatli gözlemcilerin beğenisini kazanıyor.