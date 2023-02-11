Afyon'dan 20 bin depremzedeye günlük sıcak yemek

Deprem Bölgesinde zamana karşı mücadele devam ederken Afyonkarahisar Belediyesi tüm birimleriyle çalışmalara destek olurken, kurduğu aşevleriyle 20 bin kişiye günlük sıcak yemek ikram ediyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Deprem Bölgesinde zamana karşı mücadele devam ederken Afyonkarahisar Belediyesi tüm birimleriyle çalışmalara destek oluyor. Ayrıca belediye kurduğu aşevleriyle 20 bin kişiye günlük sıcak yemek ikram ediyor.

60 Tır ve kamyon yardımı

20.000 Kişilik 2 Aşevi

16 Kamyon/ 6 İş Makinesi

22 Çöp Kamyonu

2 Vidanjör/ 1 Su Arıza Bakım Aracı-Su Tankeri

6 Pikap/ 6 Tuvalet Kabini

5 Jeneratör-Işık Kulesi-Ekskavatör

4 Kırıcı hilti

2 itfaiye aracı

9 İtfaiye personeli

2 inşaat mühendisi/ 2 inşaat teknikeri

15 Zabıta personeli

61 Fen İşleri Destek Personeli

12 AFAD Gönüllüsü personel

40 Temizlik işçisi

30 Su Kanalizasyon Personeli

1 Cenaze nakil aracı/ 2 personel/ 300 adet kefen 10 Yüntaş teknik Personeli ile birlikte belediye personelinin tamamı deprem bölgelerinde hem yardımların ulaştırılmasında hem de arama kurtarma çalışmalarına hizmet ediyor. Toplama merkezlerinde ise halkın desteği ile toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından personelleri ve ekipmanları deprem bölgesine gönderildi. Tüm gücü ile afet bölgesi için seferberlik başlatan Belediye, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş koordinasyonunda Hatay ilimiz başta olmak üzere deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan iş makinesi ve uzman insan gücü Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te sevk edildi. Enkaz ve arama kurtarma konularından ekipler ve iş makineleri yoğun gayretle yaraları sarmak için görev yapıyor.

AFAD koordinasyonunda çalışan destek ekipleri, bölgeye giden yardımların ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılmasında da görev alıyor. Belediyeye ait su tankerleri, vidanjörler, su arıza ve bakım aracımız su ihtiyacı bulunan noktalara dağıtım yapıyor. Bir yandan da su ile ilgili arızaların oluşmasını engelleyici çalışmalar yapılıyor.

İş Makineleri ise Arama Kurtarma Ekiplerinin rahat bir şekilde göçük altındaki vatandaşlara ulaşabilmesi için enkaz ve moloz kaldırma işlemi yürütüyor. Su ve kanalizasyon ekibi ise Hatay'da AFAD İl Binasının tıkanık olan gider ve lavabolarını temizledi.

İtfaiye ekipleri de bölgede seferberlik ilan etti. Arama kurtarma çalışmarına destek veren itfaiye personeli depremzedelerin de yardımına koşuyor. Enkaz kaldırma ve destekleyici çalışmalar da gerçekleşetiren ekipleri afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüryor. Gaziantep'te 2 itfaiye aracı 9 personeli canla başla mücadeleye katkı sağlıyor.

7/24 SÜREN SICAK YEMEK İKRAMI

Bölgede en temel ihtiyaçlardan yemek konusunda da ekiplerimiz gün boyu sıcak yemek yaparak ikramlarda bulunuyor. 20 bin kişilik 2 aşevi depremzedelere ve orada bulunan ekiplere çeşit çeşit 7/24 sıcak yemek servis ediyor. Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'ta ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerin yaptığı çalışmalara katılırken aynı zamanda depremzedelere de yemek ikramlarında bulunuyor.