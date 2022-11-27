Afyon'da İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Semineri

Türkiye Belediye Başkanları Birliği koordinasyonunda Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İklim Değişikliği Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Semineri yapıldı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmak için nitelikli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İklim Değişikliğini ele alan seminer şehrimizde düzenlendi. Temiz Enerji Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doktor Figen Ar tarafından İklim Değişikliği, Etkileri, Uyum örnekleri gibi konularda bilgiler paylaşıldı, sorular yanıt buldu.

Seminere Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Başkan Mehmet Zeybek, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Demir, 170 Belediye Başkanı ve ilgililer katıldı. Programda ayrıca Türkiye Belediye Başkanları Birliği’ni anlatan video gösterimi de sunuldu.

“DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Afyonkarahisar’da çevreci yatırımlar konusunda bilgiler aktaran Başkan Mehmet Zeybek Belediye olarak bu konuda yapılan projeleri anlattı. Zeybek, “ Afyonkarahisar Belediyesi olarak çevremizi önemsiyor ve değer veriyoruz. Birçok Büyükşehirde olmayan çalışmaları gerçekleştirdik. 420 köy, 43 Belde ve 18 ilçenin tamamında katı atıklar tel elden toplanarak kurmuş olduğumuz Bertaraf Tesisinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Biyometanizasyon tesisinde çöpten elektrik üretiyoruz. Bu sayede ilimizi vahşi depolamadan kurtarmış olduk. Atıksu Arıtma Birliğimiz ile de suyu arıtarak tarım arazilerinde kullanılır hale getirdik. Birçok çevre mühendisi öğrencilerini bizim kurmuş olduğumuz tesislere getirerek bu çalışmaları örnek olarak anlatıyor. Bundan da son derece mutluyuz. İçe suyu arıtma tesisimiz ile de iddialıyız. Çevreye zarar vermeme hususunda yapılması gerekenleri yapıyoruz. Değerli Milletvekillerimiz ve bürokrasimizle, belde belediye başkanlarımızla ilişkilerimiz güçlü tutuyoruz. Bu birliktelik Afyonkarahisar’a yansıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ilimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizin iklim değişikliği konusunda bilgilenmesi son derece önemli. Güzel ülkemize, Dünyamıza sahip çıkmak zorundayız. Toplantımız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.