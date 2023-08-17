Afganistan heyetine ‘Sakarya’ brifingi

Afganistan Büyükelçisi Amir Mohammed Ramin Büyükşehir Belediyesi’nde misafir eden Başkan Ekrem Yüce, büyükelçiye Sakarya’nın jeopolitik avantajlarını, doğal güzelliklerini, ekonomik ve ticari olanaklarını anlattı. Başkan Yüce, Sakarya’nın kapıları sizler için sonuna kadar açık olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afganistan Türkiye Büyükelçisi Amir Mohammed Ramin’i makamında ağırladı.

Büyükşehir bürokratlarının da yer aldığı ziyarette Sakarya ile Afganistan arasındaki iş birliği projeleri hakkında konuşuldu. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve Başkan Yüce günün anısına Büyükelçi Ramin’eiçinde Sakarya’da üretilen ürünlerin yer aldığı hediyeyi takdim etti.

Başkan Yüce, görüşmede Sakarya’nın jeopolitik anlamda avantajlarını, doğa harikası güzelliğini, turizm potansiyelini ve şehrin ekonomik anlamda gelişimi için tarımda, sanayide ve her alanda attıkları adımları anlattı.

Sıcak karşılama için teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükelçi Amir Mohammed Ramin, “Sıcak karşılama ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye gerçekten kahraman ve büyük bir millettir. Türkler tüm dünyaya ve özellikle kardeş ülkelerine ettiği yardımlar vesilesiyle çok cömert bir millettir. Türkiye, Orta Asya ve Güney Asya’nın kalbi gibidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin gibi pozitif bir başkan, siyaseti iyi yönetiyor ve umut veriyor. Sizin misafirperverliğinizi ve yardımlarınızı unutmayacağız” diye konuştu.

Sakarya’nın ticari olanaklarından söz eden Başkan Ekrem Yüce, tarihi bağların diri olduğunu ve bu bağların iki ülkeyi bir arada tuttuğuna dikkat çekti.

“Sakarya’mızda gerek ilçe belediyelerimiz gerek de kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizin kalkınmasında büyük bir çalışma gerçekleştiriyoruz.Her adımımızı hem kardeşlik hem birliktelik duygusuyla atıyoruz" diyen Başkan Yüce, "Değerlerimize ve tarihi bağlarımıza her zaman önem veriyoruz. Bu tarihi bağlarımız bizleri bir arada tutan en önemli unsurların başında geliyor. Pek çok ülkeyle kara bağlantısı bulunan ve Asya coğrafyasının köprüsü olan Afganistan, bizim her zaman kardeşimiz olmuştur.Bizler aynı milletin evlatları aynı ağacın dallarıyız. Günümüz dünyasında sınırların, mesafelerin önemi kalmadı. Tarımda, turizmde, ticarette parlayan şehir olan Sakarya’nın kapıları sizler için sonuna kadar açıktır” diye konuştu.