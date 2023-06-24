Son Dakika

Afetlere dirençli şehir olacak

YAŞAM 24.06.2023, 08:24
Afetlere dirençli şehir olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Afetlere Karşı Yol Haritamızı Birlikte Belirlemeye Devam Ediyoruz’ sloganıyla ‘Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı’ düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer de gerçekleştirilen çalıştayda; akademisyenler, TMMOB'a bağlı odalar, STK'lar, dernekler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkan Vekili Dr. Kemal Zorlu, çalıştayda gerçekleştirdiği sunumunda; ‘Mersin Afet Eylem Planı Yol Haritası’ başlığı kapsamında, literatür ve yöntem, önceki çalışmalar, modeller, jeolojik veriler, yapı stoku ve nüfus verileri gibi ilk tespitler, detaylı jeolojik ve jeoteknik etüdler, detaylı yapı analizleri, temel kabuller, öngörüler, senaryolar, stratejiler, eylem planı gibi konularda bilgiler verdi.

Zorlu, ‘Afet Sakınım Planlaması’ hakkında da; afet riskli alanlar ve bölgeler analizi, envanteri, veri tabanı ve haritalarının güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi, tüm risk kategorileri için makro ve mikro bölge çalışmasının tamamlanması, afet riski olmayan riski düşük alanlara yönelik kentsel gelişme stratejileri oluşturulması, kırsal alanlarda düzensiz gelişmenin denetlenmesi ve planlı gelişimin sağlanması gibi konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

‘Yer Bilimleri’ hakkında da konuşan Zorlu; depremin ikincil etkileri olan sıvılaşma, tsunami gibi olaylar için karadan ve denizden çalışmaların yapılması, kütle hareketleri ile ilgili haritaların güncellenmesi ve detaylı çalışmaların yapılması ile bütünleşik bir veri tabanı sisteminin oluşturulması gerektiğini söyledi. ‘Yapı Tasarım, Üretim ve Denetimi’ konusunda da Zorlu, inşaatta yapı denetim işlemlerinin düzenlenmesi, zemin sıvılaşması olan yerlerde yapı izinlerine dair sorunlar, müteahhitlerin sertifikalandırılması ve cezai sorumluluklarının artırılması ile imar düzenlemeleri ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi.

Zorlu, ‘Deprem Sonrası İkincil Afetler’ konusunda ise; kimyasallardan kaynaklı yangın, patlama ve kimyasal madde sızıntısı, toprağın, suyun ve havanın kirlenerek çevresel zarar oluşturması, tsunami, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi ikincil afetler, sağlık sisteminin çökmesi sonucu müdahale edilememesi, enerji ve altyapı hatlarının zarar görmesi konularına değindi.

Zorlu son olarak ise ‘Afet Müdahale ve Lojistiği’ konu başlığı kapsamında da; afet müdahale planlarının yeniden yapılandırılması ve arama kurtarma alt yapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri müdahale planlarının yeniden yapılandırılması, barınma, temizlik, beslenme ve su tedariki konularında özel planlama yapılması, afet sonrası salgın hastalıklar konusunda hazırlıkların yapılması, denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolu ulaşım detay planlarının yapılması gibi konulara dikkat çekti.

Çalıştay’ın Yuvarlak Masa Çalışmaları bölümünde ise; Yer Bilimleri, Afet Sakınım Planlaması, Yapı Tasarım, Üretim ve Denetimi, Deprem Sonrası İkincil Afetler, Afet Müdahale ve Lojistiği, Afet Yönetiminde Uluslararası İlişkiler ve Finansman Kaynakları ile Afetlerde Sosyal Dayanışma ve Destekler başlıklı konular görüşüldü.

“Bütün afetleri içine alacak şekilde bir yol haritası hazırlamayı düşünüyoruz”

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi Profesör Dr. Kıvaç Zorlu Aras, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi’nin kurulması noktasında fikir alışverişi yapıldığını söyledi. Deprem ana başlık olmak üzere pek çok konu üzerinde çalışmalar yapılacağını kaydeden Aras, “Sadece deprem değil, deprem sonrası meydana gelen ikincil afetler de var. Tümünü kapsayacak olursanız, orta ölçekten büyük ölçeğe kadar pek çok afet yaşanıyor. Bunların içerisinde heyelanlar, sıvılaşma, biz yaşamadık ama tusunamiler var. Bütün bu başlıklar içerisinde bütün afetleri de içine alacak ve kapsayacak şekilde bir yol haritası hazırlamayı düşünüyoruz. Bu çalıştayın önemi de bu. Bunun yapılması gerekiyor. Kurumlar, STK’lar, akademi camiası yani üniversitelerle birlikte hep beraber bir yol haritası hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çalıştay, yaşanabilecek olası üzücü olayları ortadan kaldırmak açısından bir ön tedbir”

AKUT Mersin ekibini temsilen çalıştaya katılan Doç Dr. Evren Değirmenci, çalıştayı değerlendirerek, “Kesinlikle çok faydalı bir çalıştay. Kentin bütün dinamiklerinin burada olması, hatta şehir dışından katılımcıların olması açısından çok faydalı bir çalışma” dedi.

Mersin’in olası afetlere hazırlanması açısından çalıştayın önemine vurgu yapan Değirmenci, “Öncelikle toplumu en çok etkileyen afetlerden olan deprem açısından düşünecek olursak, deprem dirençli kent meydana getirme noktasında yapılması gereken öncelikli çalışmalardan bir tanesi yapılıyor. Bundan sonrası için bu kentin kentsel olarak dönüşümü noktasında ve planlaması açısından faydalı olacaktır. Sadece deprem açısından değil; sel, heyelan gibi afetler açısından bakıldığında bütün bu afetlerin tamamının ele alınıyor olması ilerleyen süreçte yaşanacak üzücü olayları ortadan kaldırması açısından bir ön girişim. Yapılması gereken ön tedbirlerden bir tanesi” diye konuştu.

“Afet Çalıştayı, yol gösterici olması bakımından çok önemli”

Gazi Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama derslerini yürüten ve Büyükşehir Belediyesinin planlama çalışmalarına danışmanlık sağlayan Uzman Remzi Sönmez, “Mersin için önemli bir adım oldu. Bu tür toplantılar her şeyden önce kamuoyunu bu konular üzerine düşünmeye ve bilinçlenmeye davet eden toplantılardır. O nedenle çok önemsiyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25