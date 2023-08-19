Afetlere anında müdahale masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıl dönümünde Türkiye'nin yerel yönetimler bazında en kapsamlı afet müdahale planı için çalıştay düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıl dönümünde hem farkındalık yaratmak hem de meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için “Afet Müdahale Planı Çalıştayı” düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Prof. Dr. Timur Gültekin ve Doç. Dr. Mustafa Kerem Koçlar sunum yaparken açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Afet Müdahale Planı’na ilişkin süreçleri paylaştı.

YAVAŞ: “CUMHURİYET’İN 100. YILINDA AFET EYLEM PLANLANMASI GEREKİYOR”

17 Ağustos ve 6 Şubat Depremlerinde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Aradan 24 yıl geçti, ardından 6 Şubat depremini yaşadık. Teknoloji gelişiyor, yaşanan afetlerde boyut değiştirmeye başlıyor” dedi.

“2023 yılına girdik Cumhuriyet’in 100. yılında afet eylem planlaması yapılması gerekiyor” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Yaşadığımız afetlerin türü de değişmeye başladı. Geçen yıl yaşadığımız gibi Ankara’da da büyük boyutlu sel baskınları oluşacak. Belediyemizin imkânlarıyla şu anda yapabileceklerimizi yapacağız. Çünkü çarpık yapılaşma nedeniyle, her yerin betonlaşması nedeniyle, artık toprak suyla buluşmuyor” ifadelerini kullandı.

“AFETLERE KARŞI EN SERİ MÜDAHALE İÇİN BU PLANI HAZIRLADIK”

Sadece Ankara’da değil Türkiye’de yaşanabilecek tüm afetlere karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan Yavaş, sivil toplum kuruluşları ile birlikte afet gönüllüleri yetiştirdiklerini belirterek “Tedbir alındığı ve kamu görevlilerinin görevlerini düzgün yaptığı sürece afetleri en az hasarla atlatmak mümkün… Bizim de amacımız o… Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlığımızı yapıp, inşallah olmamasını temenni ettiğimiz afetler olduğu takdirde, seri bir şekilde müdahalede bulunabilmek için bu planı hazırladık” diye konuştu.