Afet gönüllüleri eğitimde

İBB, olası İstanbul depremine karşı Afet Gönüllüleri projesini hayata geçirdi. AKOM koordinasyonunda kapsamlı bir eğitimden geçen Gönüllüler, afet sonrasında ilk müdahaleyi yapabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası afetlerde en hızlı müdahaleyi sağlamak için Afet Gönüllüleri projesini başlattı. Proje kapsamında ilk etapta 450 gönüllüye “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi” ile 5.000 gönüllüye “Toplanma Alanı Organizasyonu Eğitimi” verilecek. Gönüllüler, yetkili birimler afet alanına gelene kadar ilk yardım müdahalelerini yapabilecek, karmaşa ve paniği engelleyebilecekler.

İLK MÜDAHALEDEN HASAR TESPİTİNE…

Toplam 16 saat süren eğitimler iki ana başlıkta gerçekleşiyor. Öncelikle “Toplanma Alanlarında Organizasyon” eğitimi alan gönüllüler, afet sonrası durum değerlendirmesi yapabilme, olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme kazanımlarına sahip oluyor. “İlk Müdahale Ekibi” eğitimlerini tamamlayan gönüllüler ise enkaz güvenliği sağlayabilme, hasar tespiti, yangın müdahale ve hafif hasarlı binalarda zarar görmüş afetzedelere ilk müdahale yapabilme becerilerini kazanabiliyor.

İSTANBULLULARIN SEÇTİĞİ PROJE

Afet Gönüllüleri Projesi, İBB’nin Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında İstanbullular tarafından değerlendirerek 5 bin proje arasından seçildi. Proje, İBB AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) koordinasyonunda, AKUT Vakfı ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.