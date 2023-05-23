Afet farkındalık eğitimi yapıldı

Ankara Kent Konseyi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında deprem ve engellilik konulu Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında deprem ve engelliler konulu Afet Farkındalık Eğitimi düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ve ANKA Arama Kurtarma Derneği’nin desteği ile düzenlenen eğitime ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ve Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı Hülya Saygı da katıldı.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen eğitimde engelli bireyler için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verildi. Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verildi.

ENGELLİ MECLİSİ’NDEN ENGELLİLER HAFTASI BİLDİRİSİ

AKK Engelliler Meclisi, Engelliler Haftası dolayısıyla bir de bildiri yayınladı. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin o ülkedeki engelli bireylerin yaşam standartlarının ulaştığı seviye olduğu kaydedilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Bu özlemi gerçekleştirmek için yıllardır dile getirilen, çözüm konusunda samimi, yasaları uygulamaya niyetli otoriteler olsa, çok da zor olmayacak talepleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk düşen 2023 yılı Engelliler Haftası’nda da bir daha söyleyelim; seçim günlerinde birden aydınlanma yaşayan siyasilerimiz, karar verici makamlarda yer alan ve alacak bürokratlarımız duysun, anlasın, niyet etsin, uygulasın diye, refah sadece belli bir kesimin değil, tüm ülke insanlarının hakkıdır diye…

Başta Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili yasalar; engelli bireylerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında insan hakları ve ihlalleri, ayrımcılık tutum ve davranışları, temel yaşamsal ihtiyaçlara erişim, cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk gibi belli başlı sorunların çözümünü, tüm dünyayı engelliler açısından daha yaşanılır kılmayı güvence altına almak, bu konularda yol göstermek üzere düzenlenmişlerdir.

İnsana dair her alanın; ülkenin eşit yurttaşları olarak engelliler için düzenlenmesini, içselleştirilmesini, var olan yasaların uygulanmasını, yasalarda yer almıyorsa, yasaların ve yaşam standardının uluslararası sözleşmelere uyumlu hale gelmesini istiyoruz. Erişilebilir bir hayat, bir kent, bir ülke, bir dünya için haydi: Benim farkım senin farkındalığın olsun.”