Afet bölgesine OSKİ müdahalesi

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD’ın koordinasyonu ile hemen harekete geçen Ordu, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle bölgede hem arama kurtarma hem de sosyal destek anlamında büyük bir mücadele sergiliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. OSKİ ekipleri de deprem bölgesinde altyapıyı onarmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile depremin ilk gününde bölgeye hareket eden 12 adet içme suyu araçlarına ek olarak bölgede 21 kişiden oluşan OSKİ ekipleri hasar gören altyapıda onarıma başladı. Depremden dolayı yıkılan ve ağır hasar gören binaların giriş kısımlarındaki içme suyu şebeke hatlarının körlenmesi ve mevcut şebeke hatlarında da hasardan dolayı oluşan arızaların tamiratlarını yapan ekipler, içme suyu temin ederek deprem bölgesinde hayatın normale dönebilmesi için çalışıyor.