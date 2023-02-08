Afet bölgesine halk ekmek ve kalabak sevkiyatı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. ve ESKİ Genel Müdürlüğü, Halk Ekmek ve Kalabak üretimiyle afet bölgesine yoğun desteğini kesintisiz sürdürüyor. Gerek karayolu gerekse havayolu ile ekmek ve içme suyu deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in deprem felaketi sonrası yaşanan gelişmeleri anlık takip ettiği acil durum çalışmalarında, en temel ihtiyaç olan ekmek ve su konusunda afet bölgesine yönelik sevkiyatlar aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a TIR ve kamyonlarla 26 bin roll ekmek gönderirken, ayrıca Eskişehir 1. Ana jet Üssü Komutanlığı’ndan Malatya’ya hareket eden kargo uçağıyla da 5 bin adet roll ekmek sevkiyatı gerçekleştirdi. Yapılan gönderimlere vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar da eklendi.

Halk Ekmek A.Ş. ayrıca büfelere asılan yazı ile Eskişehirlileri bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmede, “Eskişehir Halk Ekmek A.Ş. olarak üretimimizi ve sevkimizi doğal afet bölgesine yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Bu sebepten ötürü Eskişehir Halk Ekmek A.Ş. büfelerine sevk edilen ekmek adetleri bu süreçte az olacaktır. Süreç içerisinde göstereceğiniz anlayışınız için çok teşekkür ederiz.” denildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü de deprem bölgesinde afetzedelerin içme su ihtiyacına yönelik Kalabak suyu gönderimine aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 0.5, 1, 1.5 ve 5 litre şişe sulardan oluşan 475 bin 464 adet Kalabak suyunu 11 TIR ile Hatay, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen illere gönderdi.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Kalabak Suyu üretim tesislerinde; üretimin durduğu veya yavaşladığı, buna bağlı olarak da “Kalabak Suyu” sıkıntısı yaşandığı konusunda söylentiler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. ESKİ’den yapılan bilgilendirmede, “Kalabak damacana suyu üretimi ve Kalabak şişe suyu üretimi ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya üretim yapamama durumu bulunmamaktadır. Bunun yanısıra, ülkemizde üst üste yaşanan olağanüstü deprem felaketi nedeniyle, özellikle şişe suyu dağıtımlarımızda deprem bölgesine yönelik sevkiyatlara öncelik verilmektedir. Bu bağlamda, üretim tesislerindeki normal çalışma düzeni de değiştirilerek, daha fazla üretim yapılmasına yönelik her türlü önlem alınmış bulunmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yönelik başlattığı Kalabak suyu pet şişe su yardımı, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle hızla devam etmektedir. Bu kapsamda deprem felaketinin olduğu ilk günden başlamak üzere 10 tırdan fazla sevkiyat gerçekleşmiştir. İhtiyaç durumuna göre anlık olarak gerekli sevkiyatların yapılmasına da devam edilmektedir. Bu sebeple, Kalabak Şişe Suyu üretim tesislerinde toptan satış yapılmamakta olup, vatandaşlarımızın perakende alımları için Perakende Satış Noktası hizmet vermeye devam etmektedir. Kalabak Damacana Suyu üretim tesislerinde ise rutin günlük üretim devam etmekte olup, vatandaşlarımıza sunulan sokak dağıtım hizmetimiz aksatılmadan devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.