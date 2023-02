Afet bölgesine et desteği

Çorum Belediyesi, hayırseverlerle depremzede aileler arasında köprü oluyor. Halk Et’e bağışlanan hayvanlardan elde edilen et ürünleri afetzedelere ulaştırılıyor.ÇORUM (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşayan afetin ardından Çorum halkı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.7’sinden 70’ine tüm vatandaşlar elinden geldiği ölçüde depremzede kardeşlerine yardım için yarışıyor. Depremin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba gösteren Çorum Belediyesi ise kendi imkânlarının yanı sıra vatandaşların yardımlarına da aracılık ediyor.

Çorum’daki besiciler tarafından depremzedelere yardım amacıyla bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Halk Et mezbahasında kesilerek afetzedelere ulaştırılıyor. Hayırsever vatandaşların bağışlarına aracılık yapan Halk Et, kesimini yaptığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edelin kavurma, yemeklik et ve sucuktan oluşan kolileri, afet bölgesine ve Çorum’a gelen depremzede ailelere ulaştırıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, devletin tüm imkânlarıyla depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirerek, bu süreçte Çorum Belediyesi’nin de gece gündüz çalışarak gerek afet bölgesinde gerekse ilimize misafir olan afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti. Çorum halkının da bu zor günlerde büyük bir dayanışma içerisine girdiğini vurgulayan Çöplü, “Besicilik yapan vatandaşlarımız da yardım seferberliğine büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağışı yaparak katıldılar. Bu yardımları ulaştırmada biz de Halk Et kombinası olarak besicilerimize destek olduk. Bağışı yapılan hayvanlar mezbahamızda kesildi. Bağış hayvanlarından elde ettiğimiz et ürünlerini yardım kolisi şeklinde hazırlayarak afet bölgesine ve şehrimizde evlere yerleştirilen depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Katkıda bunan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.