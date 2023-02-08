Afet bölgesine Eskişehir'den yoğun destek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in deprem felaketi sonrası yaşanan gelişmeleri anlık takip ettiği acil durum çalışmalarında, Büyükşehir Belediyesi çok sayıda insani yardım malzemesi ve iş makinalarını TIR’larla afet bölgesine gönderiyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek kampanyası devam ederken, afet bölgesine başta su, yiyecek, içecek olmak üzere gıda maddeleri, kıyafetler, araç gereç ve iş makinaları olmak üzere çok sayıda malzeme TIR’lar ile gönderilmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Otogar’da belediye görevlileri tarafından tasnif edilerek TIR’lara yüklenen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte yerinde takip eden Başkan Büyükerşen, yardımsever Eskişehirlilere ve ekiplere yaptıkları çalışmalarıyla nedeniyle teşekkür etti. Bölgedeki gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirten Büyükerşen, başta temel ihtiyaç olan su olmak üzere araç gereç desteği sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Yapılan destekler kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; AFAD Koordinasyon Merkezi yönlendirmesi ile ayakkabı, mont, bebek bezi, yorgan, yastık ayakkabı gibi malzemelerden oluşan 2 TIR malzemeyi Diyarbakır’a, 1 TIR Kahramanmaraş’a, 1 TIR insani malzeme ile 1 ekskavatör, 2 CSV ve 2 tane mini ekskavatörden oluşan iş makinalarını Hatay’a, 10 bin 80 adet 1,5 litre ve 10 bin 944 adet 0,5 litreden oluşan 1 TIR Kalabak suyunu Adana’ya, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 2 araçlık sismik arama dinleme cihazları, canlı arama kamerası, enkaz kaldırma hava yastıklarını içeren kurtarma araçları ve uzman personelleri Adana’ya, 1 araç ve 6 uzman personelden oluşan ikinci gurup ekibi de yine Adana’ya gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kahramanmaraş ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına AFAD ve askeri personellerin ulaşımlarını sağlamak üzere 2 araç ve personel görevlendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki ihtiyaç ve duruma göre yardım çeşitliliğini artırarak devam ettirecek.