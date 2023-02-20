Afet bölgesinde‘umuda giden’ yolu onlar kazmıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta onlarca hayat kurtararak yaptıkları başarılı operasyonlarla 'umudun' simgesi olan profesyonel arama kurtarma ekibi, 14'üncü günde Sakarya'da aileleri tarafından gözyaşı ve dualarla karşılandı.SAKARYA (İGFA) - Öncesinde birçok afet tatbikatına katılan, profesyonel eğitimler alan Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, ilk felaketin yaşandığı saat 4.17'den itibaren enkazda yaşam mücadelesi veren insanlara ‘umut taşımak’ için bölgeye hareket ederek, bölgede örnek mücadele ortaya koydu..

Büyükşehir İtfaiyesi ve Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi personelleri özellikle Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremin ilk saatlerinden itibaren gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok sayıda canlı tespiti yaptı.

73'üncü saatte Mir Berza'ya, 88. saatte Yunus Akgül'e, 116. saatte Adnan'a ve 128. saatte Ahmet Arda Övün'egiden "umut yolunu" kazan Büyükşehir Belediyesi, 14 gün boyunca enkaz altındaki çok sayıda insana yaşam eli oldu.

Önce Adıyaman ve sonra Kahramanmaraş ekipleri görevlerini tamamladı ve 100'e yakın personel 14'üncü günde Sakarya'ya döndü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde gelen gruplara coşkulu bir karşılama yapıldı. Alana giriş esnasında sevinç gözyaşları döküldü, ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999'da Sakarya'da aynı acıyı, yıkımı yaşayan ve afet günleri için sıkı bir hazırlık yapan Büyükşehir'imizin profesyonel kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar Türkiye'nin malumudur. Kurtarılan canlarla, ailelerine kavuşturulan insanlarımızla canlı yayınlarda milyonların nefesini tutarak izlediği ekiplerimiz görevlerini tamamladı. Aileleriyle kavuştular ve onurlu bir çalışma, duygusal bir vedayla son buldu. Kendilerine minnettarız" denildi.