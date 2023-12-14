Afet bölgesindeki üreticilere 'teklif' eğitimi

Deprem bölgesindeki üretici ve küçük işletmeleri satış olanaklarını artırmak üzere, kurumların satın alma birimleriyle buluşturan Sosyal Zincir; yerli üreticiyi tedarik zincirine dahil olabilmesi konusunda da desteklemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de yaşanan depremden etkilenen grupların satın alma faaliyetleri yoluyla desteklenmesine katkıda bulunurken, farklı sektörlerin ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri üreten yerel üreticileri tedarik zincirine dahil etmeyi amaçlayan ve I4D (Innovation for Development) tarafından hayata geçirilen Sosyal Zincir; deprem bölgesinde yer alan üreticilere yönelik eğitimler vermeye başladı.

Deprem bölgesindeki üreticileri ve küçük-orta ölçekli işletmeleri; üretim, planlama, fiyatlama ve pazar tespiti konularında destekleyecek olan “İhaleye Hazırlık ve Teklif Verme 101” başlıklı eğitime gıda ve hediyelik eşya önde olmak üzere farklı sektörlerden 100'e yakın yerel üretici katıldı.

Murad Tiryakioğlu tarafından verilen 3 saatlik eğitim kapsamında “Kurumsal İhtiyaç Analizi”, “Sorumlu Üretim, Planlama ve Fiyatlama”, “Pazar Tespiti ve Kamuyu Alıcı Olarak Konumlandırmak”, “Kamu İhale Kanunu Kimden Yana?” gibi konu başlıkları detaylı olarak ele alındı.

Deprem bölgesinin nerdeyse tamamından katılım gösteren üreticilerin bundan sonraki adımda satın alma süreçlerine daha bilinçli bir şekilde hazırlanmaları ve uzun vadede tedarik zincirinde kalıcı bir şekilde yer almaları bekleniyor.

