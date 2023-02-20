Afet bölgesinde eşyalar nasıl tahliye edilecek?

İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde yıkık, acil yıktırılacak ve ağır hasarlı yapılara, eşya tahliyesi için girilmesi/girilmemesi kurallarını içeren genelge AFAD Başkanlığı tarafından yayımlandı.ANKARA (İGFA) - AFAD, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı.

Buna göre,

Yıkık ve acil yıktırılacak binalara girilmesine izin verilmeyecek. Diğer hasar derecelerinde bulunan binaların tahliyeleri ise valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetiminde yapılacak. Yapıya kontrollü olarak 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, bu sürede sadece pasaport, kıymetli evrak gibi değerli eşyalar (pasaport, kıymetli evrak vb.) alınabilecek. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasak. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasaktır.) Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlar için ayrıca eşya yardımı yapılacak.