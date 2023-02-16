Afet bölgesinde altyapılar onarılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde büyük hasar gören altyapıyla ilgili bakım, onarım ve suya erişim konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani yardımların yanı sıra bölgede çözülmesi gereken acil konularla ilgili de faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri afet bölgesinde depremzedelerin en büyük sorunlarından olan içme ve kullanma suyuna erişimi konusunda zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde çadır kente su hattı çeken ESKİ ekipleri, müdahale gerektiren mevcut hatların da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU koordinesinde devam eden şehrin altyapı onarımında da görev alan ekipler, ayrıca Hatay’da arama kurtarma çalışmaları ile çok sayıda canın kurtulmasına da büyük katkı sağladı.

Afetin ilk gününden bu yana 42 TIR ile 975 ton pet şişe Kalabak suyunu bölgedeki illere ulaştıran ESKİ ekipleri, Malatya’da da tankerlerle yemek dağıtım depolarına su taşırken, afet bölgesinde vatandaşların suya erişim konusunda yeni hat yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.