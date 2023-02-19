Afet bölgesinde 3 öğün yemek desteği

Yaşanan deprem faciasının ardından bölgenin teknik ve personel ihtiyacına göre ekiplerini ilk günden itibaren bölgeye yönlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta, görev yapan kamu personeli ve vatandaşlara 3 öğün yemek desteğinde bulunuyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek, çalışmalara başladı. Arama-kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak görev alan belediye ekipleri, insani yardımlarla da depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Kahramanmaraş da, Organize Sanayi Bölgesi, erzak toplama merkezini konumlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 600 kamu personeli ve depremzedeye 3 öğün yemek sağlıyor.