Afet bölgesi içmesuyu sorununa seyyar çözüm

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, her türlü su ihtiyacının giderilmesi için bakım ve onarımlar yaparak depremzedelere su imkânı sağlıyor.ORDU (İGFA) - Depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanları ile deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi; arama-kurtarma, yemek ihtiyacı giderme, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşanan su sorununa çözüm olmak için 30’u personel, 12’si tanker toplam 15 araçtan oluşan OSKİ ekipleri Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta görev yapıyor.

İÇME SUYU İHTİYACI TANKERLERLE GİDERİLİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), su sıkıntısı yaşayan bölgelere 12 adet su tankeri ile destek veriyor. Deprem nedeniyle altyapı hatları zarar gören ve su kesintisi yaşayan bölgelerde vatandaşlara su taşıyan tanker ile depremzedelerin su sorunu geçici süreliğine çözüme kavuşturuluyor.

SU ARIZALARININ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILIYOR

OSKİ ekipleri öte yandan mevcut su hatları ve birçok binadaki su tesisatlarının bakımlarını da aralıksız sürdürüyor. Hasar almayan ve kullanılabilecek durumdaki binalardan bir tanesi olan Adıyaman Güzel Sanat Lisesi’nin su tesisatı OSKİ ekiplerinin çalışması ile yenilendi. Ekipler yaptıkları çalışma ile soğuk ve sıcak su tesisatında sıkıntılı bölgeleri onararak binaya su akışını sağladı. Öte yandan ekipler hidroforları da aktif hale getirdi.