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AFAD Kayseri Akrediteli Arama Kurtarma ekibi kuracak

YAŞAM 12.12.2023, 08:45
AFAD Kayseri Akrediteli Arama Kurtarma ekibi kuracak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurulması için belediye personeline yönelik düzenlenen eğitim seminerinin ikincisine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumunda acil yardım faaliyeti olan arama kurtarmanın hızlı ve etkin olabilmesi adına AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için belediye personeline arama kurtarma eğitim semineri düzenliyor.

İlk grup olan Spor A.Ş.’nin 78 kişilik personeline verilen eğitimlerin ardından ikinci eğitim de KASKİ, Erciyes A.Ş. ve belediye personelinden oluşan 56 kişiye verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim seminerinde AFAD temsilcileri ve eğitim alan personel ile bir araya geldi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak ve belediye personeli katıldı.

AFAD İLE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

AFAD ile iş birliğinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Dirençli kentler diye nitelendirdiğimiz deprem başta olmak üzere diğer afetlere karşı hazır olma bağlamında, hem bireysel hem çevremiz hem de şehrimiz bağlamında hazır olmamız gerektiğinin herkes farkında ve bu bilinçtedir. 6 Şubat depremi sonrası bu konu daha da arz etmeye başladı. Herkes bu konuda değişik çalışmalar yapmaya başladı. Yerel yönetimler olarak bizlerin AFAD ekibimiz ile iş birliği içerisinde mutlak hazır olmamız lazım. Aynı zamanda AFAD’ımızın referansıyla birlikte kuruluşumuzun hazır olması lazım” diye konuştu.

Fedakârca, gönüllü bir şekilde bu çalışmaları yaptığı için AFAD’ı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizi hazırlama açısından başta yapı stoklarımızı, yapılarla niteliğini tespit ederek daha sonraki süreçte gerek kentsel dönüşüm açısından gerekse tehlike arz eden yapıların giderilmesi açısından herkesin üzerine düşeni yapması lazım. İtfaiye ekibimiz de gerekli çalışmaları yapacak, altyapı kuruluşlarımız da gerekli çalışmaları yapacak, Afet Daire Başkanlığımız da gerekli çalışmaları yapacak yerel yönetim bağlamında. Özellikle AFAD ekibimizin deprem sürecinde ve sonrasında yaptığı çalışmalar takdire şayan bir hale gelmişti. Ben sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hakikaten koordinasyon ve iş birliğinin, Türk insanına verdiği fedakârlık elhamdülillah sevgisinin ve örneğinin de en güzelini sergilediğimizin farkındayız. Hele hele Kayseri bu konuda kendisinden hep olumlu manada söz ettirdi. Hala şu anda KASKİ’mizin ekipleri İskenderun’daki son sel felaketleri ile ilgili çalışmalarına katkısını sürdürüyor, gereken çalışmaları yapıyor.”

“BİR CAN HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇER, HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR”

Büyükkılıç, yakın zaman önce AFAD Başkanı Okay Memiş’in Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i arayarak, afet bölgelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarını gördüklerinde onurlandıklarını, gururlandıklarını ifade ederek teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda fedakârlığın zirvesinde olacaklarını dile getirerek, “Felaket döneminde hiçbir şey sorgulanmaz. Olağanüstü durumlar söz konusu. Bir can her şeyin önüne geçer, her şeyden önemlidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Birey odaklı. Bırakın insanı bir mahlukat. Bir hayvan, bir kuş. Onu bile önemseyen bir anlayış. Çünkü bizim ecdadımız Osmanlı, ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş bir ecdadız. Bu bir eğitim. Eğitim olmadan olmaz. Eğitimi almazsak kendimizi de felakete sürükleriz” diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 572’sinin teslim edildiğini, 618 konutun temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşümün önemine işaret etti.

4 aşamalı toplamda 10 gün süren bir eğitim alıp sınava tabi olunan eğitim programı kapsamında 3’üncü grup eğitimleri Ocak ayında 58 kişiye verilecek. Eğitimlerini tamamlayan personel, sertifikalı AFAD Akrediteli Arama Kurtarma Ekibi olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alacak.

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