AFAD depreme karşı bilgilendirdi

1-7 Deprem Haftası nedeniyle Keşan’da stant kurularak vatandaş bilgilendirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Keşan’da stant kuruldu.

AFAD tarafından Şehitlik Parkı’na kurulan stantta müdürlük yetkilileri tarafından vatandaşlara broşür dağıtımı, afet farkındalık, afet acil mobil uygulaması ve afet gönüllülük sitemi hakkında gün boyunca Keşanlılara bilgiler verildi.