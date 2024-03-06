Son Dakika
AFAD depreme karşı bilgilendirdi
YAŞAM 06.03.2024, 09:19
1-7 Deprem Haftası nedeniyle Keşan’da stant kurularak vatandaş bilgilendirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Keşan’da stant kuruldu.
AFAD tarafından Şehitlik Parkı’na kurulan stantta müdürlük yetkilileri tarafından vatandaşlara broşür dağıtımı, afet farkındalık, afet acil mobil uygulaması ve afet gönüllülük sitemi hakkında gün boyunca Keşanlılara bilgiler verildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9
Röportaj & Söyleşi Tümü