AFAD Bursa'dan 13 Ekim farkındalığı

Bursa'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Bursa Millet Kütüphanesi'nde etkinlikler düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İHH ile Gazi İlkokulu ve Halim Çimen İlkokulu’nun katılımlarıyla Millet Kütüphanesinde etkinlikler düzenledi.

Etkinliklerde öğrencilerin 'Afetlere Hazırlık' konusunda farkındalıkları ve bilgi düzeyleri artırıldı.

Afetler ile ilgili şiir ve gösterilerin de yapıldığı kütüphanede, etkinlik için hazırlan AFAD Bursa'nın standında da çocuklara çeşitli broşür ve hediyeler takdim edildi.