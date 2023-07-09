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Adıyman İGC'den 'trafik' uyarısı

YAŞAM 09.07.2023, 17:16
Adıyman İGC'den 'trafik' uyarısı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek; 6 Şubat’ta yaşadığımı asrın felaketi deprem sonrası Adıyaman’da artan trafik kazaları ve kural ihlalleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, deprem sonrası sürücülerin vurdumduymaz tavırları ile düzensiz parklar ve kırmızı ışık ihlallerinin ölümlü kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin deprem ilk saatlerinden itibaren sahada şehrin normalleşmesi için canla başla mücadele ederken "Vatandaşların biz depremzedeyiz, biz mağduruz istediğimizi yaparız" gibi tavırları hem Adıyaman trafiğini, hem de insan canını hiçe saydığını belirten İGC Başkanı Akbilek, "Adıyaman’da deprem öncesine nazaran deprem sonrasında kaza sayılarında artışlar başladı. Bununda başlıca sebebi ne trafik ekipleri, ne de şehrin yıkılmış olması bunun asıl sebebi. Vatandaşların kuralları hiçe sayıp depremzedeyiz deyip kırmızı ışık ihlali ve hız sınırlarını aşmalarından kaynaklı. Kentte farklı zamanlarda yapılan uygulamalarda tekrar tekrar yapılan uyarılara rağmen kurala uymamakta ısrar eden sürücüler kendi canının yanı sıra diğer sürücülerinden hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Depremin üzerinden 6 ay gibi bir süre geçti hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Ama bu da şu demek olmuyor depremzedeyiz diye kulları hiçe sayacağız istediğimizi yapacağız. Yeni acıları yaşamamak için lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.

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