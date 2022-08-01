Adıyaman’da yerde baygın yatan gencin imdadına hemşire yetişti

Adıyaman'da baygın halde yerde yatan bir gence ilk müdahaleyi hemşire yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci, ilk müdahale sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde meydana gelen olayda güneşte fazla kaldığı için dengesini kaybederek park halindeki tıra çarparak yere yığıldı. Yerde baygın halde yatan gencin yardımına koşan hemşire, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerini bekleyen hemşire gencin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, yerde yatan genci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı gören hemşire Suna Oğuz Denli, "Yerde yatan genci gördüm güneş çarpmasıyla baygınlık geçirmiş. Yanına koşarak gidip ilk müdahalesini yaptım ve durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdim" dedi.

Bu arada hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.