Adıyaman’a ulaşan İzmit'in tırları nefes aldırdı

İzmit Belediyesi öncülüğünde İzmit halkının kendi imkanları ile doldurduğu yardım tırı, deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman’a ulaştı.ADIYAMAN (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi için ülkenin dört bir yanından yardımlar sürüyor. İzmit Belediyesi öncülüğünde İzmit halkının kendi imkanları ile doldurduğu yardım tırları bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Felaketin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman’a ulaşan tırdaki malzemeler boşaltılıp direkt ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Enkazlar, kadar soğuk hava koşulları ile de mücadele eden İzmit Belediyesi tırları, bölgedeki insanlara bir nebze de olsa nefes aldırdı. İzmit Belediyesi yardım tırları, her gün deprem bölgesine ulaşmaya devam edecek.