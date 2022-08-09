Adıyaman Valisi Çuhadar: Devletin şefkat eli her daim vatandaşların yanında

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin şefkat elini ihtiyaç sahiplerine uzatmaya devam ediyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da her hafta sonu ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, bu hafta sonu da eşi Serinay Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’le birlikte ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, hane ziyaretleri kapsamında eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Bağcı, Bozkurt ve Taş ailelerini ziyaret etti.

Vali Çuhadar, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Adıyaman merkez Fatih mahallesinde 2 engelli çocuğu bulunan ve evde bakım hizmetlerinden faydalanan Bağcı ailesini ziyaret etti.

Bağcı ailesinin engelli çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, aileyle sohbet ederek herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Daha sonra engelli Erhan Bozkurt’u evinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Varlık Mahallesi'nde de 6 çocuğuyla ikamet eden Taş ailesinin konuğu oldu.

Devletin şefkat elinin her daim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Çuhadar, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını, bundan sonra da onların mağduriyetlerini gidermek ve Adıyaman’ı daha yaşanılabilir huzurlu kent haline getirmek adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Çuhadar çifti, ziyaret ettiği evlerde çocuklara da yakın ilgi göstererek oyuncak ve çeşitli hediyeler verirken, mahallelelerde etrafını saran çocuklarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.