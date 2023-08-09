Adıyaman İGC'den İl Kültür ve Turizm Müdürü'ne ziyaret

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte göreve yeni başlayan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse‘yi makamında ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Turizm anlamında 6 Şubat asrın felaketinden sonra Adıyaman’da yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve beraberindeki üyelerine Adıyaman’da yapmayı planladıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman’da turizmin eski günlerine dönmesi için basın camiası olarak üzerlerine düşen her konuda destek olacaklarını belirten İGC Başkanı Akbilek, göreve yeni başlayan İl Müdürü Gelse’ye başarılar diledi.