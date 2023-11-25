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Adıyaman Emniyeti öğretmenleri unutmadı
YAŞAM 25.11.2023, 08:30
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adıyaman Polisevi'nde program düzenleyen öğretmenlere Adıyaman Emniyeti jest yaptı.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler Polisevi'nde bir araya gelen öğretmenleri yalnız bırakmadı.
Yemek programında bir araya gelen öğretmenlere ve ailelerine polis ekipleri karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Ellerinde karanfillerle polisleri gören öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve polis ekiplerine teşekkür ettiler.
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