Son Dakika
Adıyaman'daki kazanın 36. gününde yaşama tutunamadı!
YAŞAM 26.07.2022, 22:26
Adıyaman'ın Karagüveç Köyü yakınlarında 20 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralı olan 23 yaşındaki Eyüp Kahraman 36 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.ADIYAMAN (İGFA) - Besni-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada, Karagüveç Köyü yakınlarında 20 Haziran'da yaşanmıştı.
Eyüp Kahraman idaresindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla atmış, kazada sürücü Eyüp Kahraman ile otomobilde bulunan YK (22), E.K. (21), Y.K. (20) yaralanmıştı.
Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarxdan Eyüp Kahraman, 36 gün sonra tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
24
açık
Namaz Vakti 27 Temmuz 2022
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü