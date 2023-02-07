Adıyaman'da Zehra Bebek umudun adı oldu

Deprem bölgesine giden Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi GEAK timleri, Adıyaman’da 5-6 yaşlarındaki Zehra bebek ile birlikte 1 çocuk ve 1 kadın toplam 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardıADIYAMAN (İGFA) - Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi GEAK, mucizenin ve umudun adı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 30 personel, iş makinaları ve arama kurtarma aracıyla bölgeye giden Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibi AFAD tarafından yönlendirildikleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Adıyaman merkez Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan bir enkazda arama kurtarma çalışması yapan GEAK ekipleri, 5-6 yaşlarında olan 2 çocuk ile bir kadını enkaz altından çıkarmayı başardı. 5-6 yaşlarındaki Zehra bebeğin GEAK ekipleri tarafından kurtarılma anını Gebze Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Enkaz altından çıkarılan bir melek… Zehra bebek hayata hoş geldin. Tüm GEAK ekiplerimizi tebrik ediyorum. Dualarımız ve desteklerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için…” ifadelerini kullandı.