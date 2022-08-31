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Adıyaman'da İGFA'dan DHA'ya nezaket ziyareti
YAŞAM 31.08.2022, 10:19
İGFA Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Toprak’tan DHA ve Yaman Medya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Haber Ajansı İl Temsilcisi Mehmet Toprak, Demirören Haber Ajansı (DHA) Adıyaman İl Temsilcisi Mahir Alan ve Yaman Medya Müdürü Sercan Sakara nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Toprak, Mahir Alan ve Sercan Sakar ile gündeme dair görüş alış verişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alan ve Sakar, Mehmet Toprak’a nezaketinden ötürü teşekkür etti.
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