Adıyaman'da içmesuyu hatları onarıldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman Gölbaşı İlçesinde içmesuyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızaları gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyor.ADIYAMAN (İGFA) - Depremin yaralarını sarmak için ilk anlardan beri seferber olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman Gölbaşı İlçesinde içmesuyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızaları gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olan Büyükşehir, bir yandan depremzedelerin içmesuyu ihtiyacını giderirken bir yandan da salgın hastalıkların önüne geçmek için kanalizasyon hatlarını temizliyor.

Büyükşehir, vatandaşların susuz kalmasının önüne geçiyor

Depremin 8. gününde afet bölgelerinde depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında içmesuyu, yemek, barınma ve temizlik geliyor. Depremin ilk anlarından itibaren bütün imkânlarıyla seferber olan Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri mağdur etmeyecek çalışmaları hayata geçiriyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde içmesuyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızaların tespiti ve onarılması için içmesuyu bakım-onarım aracı, sızıntı tespit aracı, vidanjör ve kanal açma aracıyla birlikte ekiplerini görevlendirdi. Öncelik olarak ilçenin içmesuyu ihtiyacını çözmek ve vatandaşları susuz bırakmamak için seferber olan ekipler, depremde zarar gören hatların tespitinin ardından onarım çalışmalarına da hızlıca başladı. Kanalizasyon hatlarındaki tıkanıkların titizlikle temizliğini sağlayan ekipler, fosseptik çukurlarını da çekerek, taşmaların önüne geçiyor.