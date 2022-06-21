Adıyaman'da evde 'boynuz'a 513 bin liralık ceza!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye idari para ve tazminat cezası uygulandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu ihbarı aldı.

Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri, evde yaptıkları aramada, 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirdi.

Şüpheliye, yaklaşık 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.