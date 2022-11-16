Adıyaman'da AFAD'dan çocuklara deprem anı tatbikatı

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre

https://youtu.be/zzxt-n8UvAIAdıyaman alışveriş merkezinde çocuklara yönelik eğlence etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde AFAD ekipleri, ‘çök-kapan-tutun' uygulamasını gösterdi.

Daha sonra çocuklara da ‘çök-kapan-tutun' uygulaması yaptı. Minikler, görevliler eşliğinde uygulamaya eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.