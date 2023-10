Adıyaman'da 100. yıl coşkusu

Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı, yurt genelinde olduğu gibi, Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Tüm yurtta kutlamalarına başlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adıyaman’da Vali Dr. Osman Varol’un Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile başladı.

Tebrikat Töreni sonrası 29 Ekim kutlamaları, Valilik Önü Atatürk Bulvarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’la birlikte tören aracında protokol üyelerinin, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından törene geçildi.

Törende Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

Her kesimden büyük ilgi gösterilen kutlama töreni, Vali Dr. Osman Varol’un konuşmasıyla devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Dr. Osman Varol, "Bugün mazisi şanla dolu Yüce Milletimizin, varını yoğunu ortaya koyup bir kurtuluş mücadelesi vererek yeniden güçlü bir devlet olma azmini gösterip modern cumhuriyeti kurmasının 100. Yıl dönümünü kutluyoruz. Şan, şeref ve destanlarla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına aziz milletimizle birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün, milletimizin zor şartlarda bir araya gelerek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut aşılayan, attığımız her adımda ders almamız gereken çok mühim bir olayı anıyoruz. Her 29 Ekim, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve el ele vererek geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır. Cumhuriyet, Aziz Milletimizin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en önemli atılımlardan birisidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan ve yaşadığımız şu günler de dahil olmak üzere bizlere canlarıyla, kanlarıyla hizmet eden aziz şehitlerimizi ve değerli gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Vali Dr. Osman Varol, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, etrafımızda yaşanan başta terör ve bölgesel konular gibi bütün olumsuz gelişmelere, küresel pandemi ve ekonomik krizler ile yaşadığımız deprem afetine rağmen demokratik gelişimini ve ekonomik kalkınmasını her geçen gün sürdüren, bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Çağın ve dünyanın şartlarına uygun olarak da sürekli değişim ve gelişimini her alanda sürdürmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan ülkemiz ve bölgemiz dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı kaldı. Devlet olarak depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla ve STK’larımızla adeta seferberlik ruhuyla deprem bölgelerinde çalışmaya koyularak vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından, Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetine mahal vermeyecek şekilde çalışmalarımızı hızla başlattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği azim ve kararlılıkla ilimizin dört bir tarafında inşaatına başlanılan afet konutlarını bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Yüzyılına girerken; büyüyen, güçlenen, dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bir asır önce milli mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla tamamlayan milletimiz, Cumhuriyetin ikinci asrını da Türkiye yüzyılıyla taçlandıracaktır. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnsansız hava araçlarından yerli otomobile, milli ve yerli tanklardan deniz araçlarına kadar her alanda kendi kendine yeten ülkemiz, Türkiye Yüzyılını nakış nakış işleyerek kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu bağlamda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bizim için çizilmiş ufuklardır. Bu hedeflere ulaşmak için bir an bile duraksamayacağız. Biliyoruz ki bu hedeflerin gerçekleşmesine sadece ülkemizin değil, bizim için dua eden tüm mazlumların ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz”. dedi Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Dr. Osman Varol, “Gençlik her millet için önemli bir kuvvettir. Bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik, o milletin umududur. Rekabetçi, milli ve manevi değerlerini koruyan, ileri görüşlü genç bir neslin yetişmesi, sahip olduğumuz şanlı tarihle birleştirildiğinde, Türkiye’mizi yalnızca ileri toplumlar seviyesine ulaştırmakla kalmayacak, oldukça geniş gönül coğrafyamızda bizi pek çok ülkeye önderlik yapabilecek konuma getirecektir. İçinde yer aldığı coğrafya ve sahip olduğu tarihi miras Aziz Milletimizin üzerine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Cumhuriyeti koruma ve bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirme görevi her daim gençlerimizin üzerinde olmuştur. Atatürk’ün çizdiği yolda, milli ve manevi değerlerine bağlı, dürüst, vicdanlı, akılcı, ileri görüşlü gençler olarak, çalışmalarınız, duyarlılığınız ve kararlılığınızla sizlere duyulan büyük güvene layık olacağınıza, aldığınız bu kıymetli mirası daha da değerli hale getirerek, nesilden nesle aktaracağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Milletimizin Cumhuriyetle huzurlu ve mutlu olduğunu kaydeden Vali Dr. Osman Varol, “Milletimiz Cumhuriyetle huzurlu ve mutludur. Zaman zaman buhranlı dönemler yaşamış olsak da Cumhuriyetimizin bugün bizleri ulaştırdığı nokta kıvanç vericidir. Yine de elde ettiğimiz başarılarla yetinmemeli, özellikle ülkemizin bütünlüğüne yönelik eylemlerin giderek yoğunlaştığı, özellikle dış tehditlerin dozunun arttığı bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, hep beraber el ele vererek kenetlenmeli, bölünmez bütünlüğümüze ve Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkmalıyız. Mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna verilen kurtuluş mücadelesinin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan ve günümüzde halen, her geçen gün bu fedakârlığı göstermeye devam eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, Devletimize farklı alanlarda hizmet etmiş tüm devlet adamlarımızı milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Adıyamanlı hemşerilerimize ve Aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Halkoyunları Ekibinin gösterilerini sunmaları, öğrencilerin şiir okuması, dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreni ile son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Doç Dr. İshak Şan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.