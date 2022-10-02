'Adım Adım' iyiliğe koşacaklar

Adım Adım iş birliği ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail® yardımseverlik koşusunda yer alan STK’lar ve projeleri açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl binlerce koşucuyu Kapadokya’nın büyülü atmosferinde buluşturan ve spor kültürünün yaygınlaşması adına değer yaratan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşmaya devam ediyor.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021’de 90 gönüllü koşucu ve 1.165 bağışçının katkıları ile 190 bin 697 TL bağış toplanması sağlandı.

2022 yılında sivil toplum kuruluşlarının projeleri için sportif faaliyetler aracılığıyla kaynak geliştirilmesine aracılık eden Adım Adım ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail yardımseverlik koşusuna birbirinden değerli 10 STK, projeleri ile katılıyor.

Adım Adım’ın İyilik Peşinde Koş platformu https://ipk.adimadim.org/ adresinde Salomon Cappadocia Ultra-Trail® etkinlik sayfasında yayınlanacak STK projeleri için bağışlar, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak, 31 Kasım 2022 Pazartesi günü sona erecek.

15-16 Ekim’de 73 ülkeden 2000'in üzerinde koşucunun katılacağı Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, toplumsal değer yaratan projeler için kaynak üretmeye devam ederek, etki alanını genişletecek.