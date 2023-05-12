Aden Koleji'nde miniklere 'trafik' etkinliği

1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri, dün Aden Koleji Anaokulu’ nda öğrencilerle bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle Aden Koleji Ana Okulu’nda öğrencilere eğitim verdi.

Jandarma ve polisleri okul bahçesinde gören çocuklar ise hem mutlu oldular hem de eğlenerek trafik eğitimi hakkında bilgi edindiler.

Çocuklar, etkinlik boyunca jandarma ve polis araçlarına da binerek etkinlik boyunca heyecanlı bir deneyim yaşadılar.