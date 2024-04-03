ADD Mudanya'da üye çalışmalarını hızlandırdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde olağanüstü genel kurulda 11 aylığına göreve gelen Soyer Kazancı başkanlığındaki Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, belirlenen yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, derneğin önceki yöneticilerine emek ve katkılarından ötürü teşekkür ederken, kongre öncesinde hazırlığında emeği geçen Cihan Öztürk ve İpek Demirtaş ile kongrenin sağlıklı şekilde oluşmasına katkıda bulunan Erhan Özekin, Nurten Çıkıkçı, Birsen Kermen ve Gülşen Ersezen ile genel kurula katılarak desteklerini esirgemeyen dernek üyelerine sevgi dolu teşekkürlerini sundu.

Yönetim olarak yaptıkları ilk toplantıda öncelikli olarak 185 olan mevcut üye sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Şube Başkanı Kazancı, derneğin Pazar günü hariç haftanın 6 günü saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.