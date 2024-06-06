ADD Keşan'dan Ankara'ya günübirlik ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi üyeleriAnkara’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Her yıl olduğu gibi Atatürk’ü Anma ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Başkent Ankara’yı, Kurtuluş Savaşımızla ilgili anıları yerinde görmek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün daha yakından tanıtılması amacıyla günübirlik etkinlik gerçekleştirildi. Öncelikle lise ve yüksek okul öğrencilerin ve Keşanlı vatandaşların yararlanmalarını sağlayanetkinlikte, Anıtkabir, İlk Meclis, Ankara Kalesi ile Çankaya Atatürk Köşkü başta olmak üzere Başkent Ankara’nın tarihi alanları gezildi.

ADD Keşan Şubesi yönetimi bu tür gezileri önümüzdeki dönemlerde de gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.