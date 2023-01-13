Adapazarı SGM’de öğrenciler enerji tasarrufunu öğrendi

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) kurs gören öğrenciler, enerji haftası dolayısıyla enerjiyi daha verimli kullanma ve tasarruf etmeyi öğrendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler ara vermeden devam ediyor.

Hobilerini ve becerilerini SGM'lerde geliştiren öğrenciler, yeni yılda da farklı etkinliklere imza atmayı hedefliyor.

Etkinlikler kapsamında her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ Adapazarı SGM’de de kutlandı.

Yapılan etkinlikte İngilizce dersinde öğrenciler enerji anlamında gündelik yaşamda uygulanabilecek basit çözümleri İngilizce ifade etmeyi öğrendi.

Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersinde ise kursiyerler, enerjiyi daha verimli kullanma, israf etmeme ve tasarruf etmeyi hazırladıkları etkinlikle uygulamalı öğrendi.