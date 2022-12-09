Adapazarı SGM’de 'Huzurlu Ailem' atölyeleri

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde ‘Huzurlu Ailem Atölyeleri’ tüm hızıyla sürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde her yaştan çocukların, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitim gördüğü eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuklara yönelik 20 farklı branşta eğitimlerin görüldüğü SGM’lerde yetişkinlere ve ailelere yönelik etkinlikler de gerçekleşiyor.

Adapazarı SGM’de başlayan ‘Huzurlu Ailem Atölyeleri’nde Pazartesi günleri Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında ‘Aile içi sağlıklı iletişim nasıl kurulur’, ‘Uyum ve sükûnet ortamında güvenli aile nasıl inşa edilir’ gibi konuların işlendiği ‘İlk Sığınak - Son Kale: Aile Atölyesi’ ile Salı günleri insanın yaratıcısı olan Rabbini tanıması ve dolayısıyla kendisini tanıyarak sağlıklı karakter gelişimi ve selim şahsiyet inşası hedefiyle açılan ‘Âyine-i Esmâ Atölyesi’ yoğun katılımla devam ediyor.