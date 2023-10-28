Adapazarı SGM’de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Adapazarı SGM’de 29 Ekim coşkuyla kutlandıSAKARYA (İGFA) - 2023 – 2024 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler başladı. Çocuklara birbirinden farklı branşlarda eğitimler veren SGM’lerde, eğitimlerin yanı sıra etkinliklerde gerçekleşiyor. Etkinlikler kapsamında her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde de kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, mutfak sınıfı öğrencileri 29 Ekim’e özel kurabiye yaptı. Ardından drama sınıfı öğrencileri 100. Yıla yazılan besteye koreografi gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram için halk oyunları grubu öğrencileri ritim çalışması gerçekleştirirken, robotik sınıfı öğrencileri ise Cumhuriyetimizi robotlarla kutladılar. Etkinlik, resim ve tasarım sınıfı öğrencilerinin kendi şişirdikleri balon ve yaptıkları uçakları uçurmalarının sonrasında sona erdi.