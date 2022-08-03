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Adana’da sokak hayvanları kısırlaştırılacak
YAŞAM 03.08.2022, 15:55
Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Veteriner Hekimler Odası arasında gerçekleştirilen protokol, Hekimler Odası Binası’nda imzalandı.
ADANA (İGFA) - Protokol kapsamında Adana’daki sokak canlılarının sorunlarının çözümüne yönelik Patibook projesinin saha çalışması ve uygulanması aşamasında kentteki serbest klinikler aracılığıyla kısırlaştırılma yapılacak. İlk etapta 30 klinikte kısırlaştırma yapılacak.
Merkez ilçelerde serbest veteriner kliniklerde kısırlaştırmayla birlikte küpeleme ve çipleme işlemleri de gerçekleştirilecek.
Proje uygulamasının başarılı olması halinde, uygulamada en başarılı olan ilk 3 belediye Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe almaya hak kazanacak.
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