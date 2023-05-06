Adana otobüs filosuna yeni takviye

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana firmasi TEMSA’dan borçlanmadan aldığı 81 otobüsün tanıtım toplantısını fuar alanında gerçekleştirdi.ADANA (İGFA) - Tanıtım toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEMSA yöneticileri, siyasiler, milletvekilleri, milletvekili adayları, Adana Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve Adanalılar katıldı.

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak otobüslerin şehre kazandırılmasının, vatandaşların hizmetine girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “TEMSA Adana’nın ve Türkiye’nin çok değerli önemli bir kuruluşu. Tek başına 150 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Binlerce insan istihdam etmesinin yanında, teknolojik ihracatıyla da Adana ekonomisine çok önemli katkısı var. Kapandığında yeniden açılması için büyük çaba gösterdik.”

Başkan Zeydan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin envanterindeki otobüsler eskiydi ve göreve geldiğimizde mali açıdan çok kötü bir tablo vardı. Doğru yönetim, dürüst yönetim ve mali disiplinle tabloyu tersine çevirdik ve birçok büyük hizmet gibi, otobüslerimizi de borçlanmadan yenileyecek duruma geldik. Aldığımız otobüslerin 6’sı elektrikli ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak araçlar” dedi.

Yeni otobüsleri daha uygun fiyata almak için de konuşması sırasında TEMSA yöneticileriyle pazarlık yapan Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte yeni modern otobüslerin Büyükşehir filosuna ekleneceğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, 8 Mayıs’ta Uğur Mumcu Meydanı’nda, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katılacağı mitinge Adanalıları davet etti.

Teslimat töreninde konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA’nın Adana’da doğup büyüyen bir şirket olduğunun altını çizerken, “Tabii ki tüm şehirlerimiz, tüm belediyelerimiz bizler için çok önemli. Ama kendi evimizde, Adana’mızda böylesine bir teslimat töreninin içerisinde yer almak bizler için farklı bir anlama sahip. Umuyorum ki bugün teslim ettiğimiz araçlarımız, çevre dostu tasarımları ve mühendislik özellikleriyle Adana’nın yeşil dönüşümüne önemli katkılar sunacak. Bu kapsamda, ortaya koydukları güçlü vizyon için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başta olmak üzere, tüm ilgili belediye yönetimimize teşekkür ediyoruz” dedi.